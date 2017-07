Segurança ocupacional: Inscrições para competição de curtas-metragens terminam no final do mês

Encerram no próximo dia 31, as inscrições para a “Competição de criatividade de curta-metragem sobre a segurança e a saúde ocupacional”. O concurso, que visa alertar os trabalhadores de diversos sectores para a necessidade de respeitar as normas de segurança no trabalho, termina a 30 de Setembro, sendo a apresentação das curtas-metragens feita até àquela data.

A competição está dividida em dois grupos tendo em conta a idade dos candidatos: o grupo dos jovens, destinado a jovens com idade inferior a 18 anos, e o grupo aberto, no qual os participantes devem ter mais de 19 anos. As entidades co-organizadoras vão disponibilizar aos candidatos inscritos, formação gratuita sobre a segurança e saúde ocupacional e sobre a filmagem de curtas-metragens.

“Aos dois grupos da competição serão atribuídos prémios para os 1º, 2º e 3º classificados e prémios de melhor director, melhor argumentista, melhor cinematografia, melhor edição, melhor actor e actriz principal, e ainda prémio de finalistas. O 1º classificado do grupo aberto receberá um prémio de 30 000 patacas e o do grupo dos jovens receberá 15 000 patacas, sendo que a cerimónia de entrega de prémios realizar-se-á em Dezembro deste ano”, avança a Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais.