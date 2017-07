Primeiro voo da Beijing Capital Airlines aterrou ontem em Macau

A nova ligação entre Pequim e Macau da Beijing Capital Airlines aterrou ontem pela primeira vez no território. Esta é a ligação que vai permitir que passageiros com origem no território possam seguir directamente para Lisboa.

Na cerimónia de chegada do voo, o director do departamento de marketing da CAM – Sociedade do Aeroporto Internacional de Macau, Eric Fong, destacou o papel deste voo como meio de ligação a Portugal.

A partir de ontem passam a ser 25 os voos por semana que ligam Macau e a capital chinesa. Isto porque com o voo da Beijing Capital Airlines há um aumento de quatro voos por semana para a Pequim, que têm lugar à segunda-feira, terça-feira, quinta-feira e sábado.

Já as ligações entre Pequim e Lisboa vão acontecer três vezes por semana, à quarta-feira, sexta-feira e sábado. As ligações a Lisboa vão ter uma duração de 13 horas.