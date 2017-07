Portugal pode vir a receber um milhão de turistas chineses por ano

O embaixador português em Pequim, Jorge Torres-Pereira, disse ontem que Portugal pode ter como objetivo chegar a um milhão de turistas chineses por ano, a poucas horas da partida do primeiro voo entre Pequim e Lisboa.

“Neste momento, estamos em 200 mil, se tivermos aumentos de 35 por cento ao ano, podemos rapidamente ser ambiciosos”, disse Torres-Pereira à agência Lusa.

O diplomata português falava no Terminal 1 do Aeroporto Internacional de Pequim, de onde às 01:10 da passada madrugada arrancou o primeiro voo entre as capitais chinesa e portuguesa.

A China é já o maior emissor mundial de turistas e, segundo estatísticas oficiais, 135,1 milhões de chineses viajaram para fora do Continente, em 2016, num aumento de 12,5 por cento em relação ao ano anterior.

A acompanhar este fluxo crescente, o Turismo de Portugal tem, desde 2014, uma representação permanente em Xangai, a “capital” económica da China. Portugal conta também com nove centros de emissão de vistos no país asiático, distribuídos pelas cidades de Pequim, Xangai, Hangzhou, Nanjing, Chengdu, Shenyang, Wuhan, Fuzhou, Cantão (Guangzhou).

O voo terá três frequências por semana – quarta-feira, sexta-feira e domingo – entre a cidade de Hangzhou, na costa leste da China, e Lisboa, com paragem em Pequim.

Para as duas primeiras semanas, os voos entre Pequim e Lisboa contam já com uma ocupação média de 80 por cento, enquanto no sentido inverso – entre Portugal e a China – é de 62 por cento, avançou ontem à agência Lusa fonte da companhia aérea chinesa Capital Airlines.

A companhia aérea abrirá também um voo entre Macau e a capital chinesa, que coincidirá com a ligação a Lisboa, de forma a servir também os 15.000 portugueses que vivem no território.