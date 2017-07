Pereira Coutinho pede regresso de placas LED à Avenida de Almeida Ribeiro

A decisão do Governo de retirar as placas LED da Avenida de Almeida Ribeiro que avisavam, aos feriados e domingos, sobre a via exclusiva para uso dos transportes públicos, levou o deputado José Pereira Coutinho a pedir o regresso da sinalização. Esta acção política consta numa carta enviada ao Secretário para os Transportes e Obras Públicas, Raimundo do Rosário.

De acordo com o deputado, o seu gabinete “tem recebido centenas de queixas dos cidadãos de Macau”, que manifestaram “o desagrado pela falta de clareza” na sinalização existente actualmente. As placas LED foram substituída por um sinal de proibido.

“A instalação de placas LED tem o objectivo de transmitir com clareza e exactidão o corredor exclusivo, a fim de evitar a entrada por engano de outros condutores”, escreve Coutinho, na carta. “Vimos por este meio sugerir a V. Exa., para que seja restabelecido com a maior brevidade possível as placas LED para evitar enganos e melhorar as actuais sinalizações”, é sublinhado.

Na semana passada, o director do Serviços para os Assuntos de Tráfego, Lam Hin San, abordou o assunto, explicando que devido ao número de queixas recebidas ia ser estudada a instalação novamente deste tipo de aviso. Em causa está o facto dos condutores entrarem na via por engano, e depois terem de pagar multas de trânsito.