O “The Park Lane Hong Kong” e o “Pullman Shanghai Jing An” vão apresentar uma série de peças de arte contemporânea criada por artistas da geração “millenial” de Hong Kong, no The Park Lane Hong Kong. A mostra realiza-se no âmbito da “Artist Playground”, uma iniciativa que arrancou em Setembro de 2016, cujo programa deste ano abrange pinturas de artistas lda nova geração, como Liane Chu, Jennifer Chow e Ticko Liu.

