Mais turistas portugueses em Macau no primeiro semestre de 2017

Macau recebeu durante o primeiro semestre do corrente ano 7.616 visitantes provenientes de Portugal, um aumento de 8,4 por cento face ao período homólogo de 2016. Os visitantes lusos permaneceram no território durante uma média de 4,5 dias. Este valor esconde uma subida de 21,1 por cento no grupo dos excursionistas e um aumento de 4,9 por cento no dos turistas a título individual. Os excursionistas são os visitantes que não pernoitam no território e perfizeram um total 1.835 durante o primeiro período deste ano. Já os turistas foram 5.781 e ficaram em Macau em média por um período de 5,9 dias. Os números foram avançados pela agência de notícias de viagens e turismo “Presstur” que cita dados da Direcção dos Serviços de Estatísticas e Censos (DSEC).

Em relação aos números globais, entraram no território no decorrer do primeiro semestre do corrente ano mais de 15,5 milhões de visitantes, dos quais mais de oito milhões foram turistas e mais de 7,4 milhões foram excursionistas. A República Popular da China continua a ser o país que mais visitantes envia para Macau, contando-se mais de 10,3 milhões os que chegaram do Continente nos primeiros seis meses de 2017. Segue-se Hong Kong com mais de 3,1 milhões, Taiwan com mais de 520 mil e a Coreia do Sul com mais de 433 mil. Da Austrália e do Reino Unido chegaram menos visitantes em termos anuais, que perfizeram, respectivamente, mais de 44 mil e mais de 28 mil. Por outro lado, dos Estados Unidos da América e do Canadá chegaram mais visitantes: mais de 92 mil e mais de 37 mil, respectivamente.

No mês de Junho a maioria dos visitantes entrou em Macau por via terrestre, maioritariamente pelas Portas do Cerco que viu passar mais de um milhão de turistas. Seguiu-se a via marítima com mais de 800 mil e a via aérea com mais de 200 mil.