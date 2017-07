Leal Senado recebe Exposição sobre contributo de Macau para o projecto “Uma Faixa, Uma Rota”

Já passou por várias partes da cidade e a última etapa é o Largo do Senado, onde vai permanecer até dia 30 deste mês. A Exposição Itinerante de Fotografias sobre a Participação e Contributo de Macau para a Construção do projecto “Uma Faixa, uma Rota” mostra elementos como fotografias, textos descritivos e gráficos.

O objectivo passa por explicar “as prioridades da cooperação da iniciativa “ Uma Faixa, uma Rota’ e a relação de Macau com esta iniciativa nacional, para que todos os sectores da sociedade fiquem a conhecer a importância e o significado da participação e contributo de Macau na iniciativa nacional, agarrando as oportunidades, a fim de participar activamente e alcançar benefícios mútuos”, explica o Gabinete de Comunicação Social numa nota de imprensa.

A Exposição Itinerante já esteve instalada na Praça do Tap Seac, na zona de lazer do Edifício Lok Yeung Fa Yuen, no Jardim do Mercado Iao Hon e junto ao Parque do Jardim da Cidade das Flores. Actualmente no Leal Senado, pode ser visitada entre as 9h e as 21h.