A Guarnição de Macau do Exército de Libertação do Povo Chinês vai realizar na próxima terça-feira uma recepção no Edifício da Guarnição da Taipa, pelas 16h00, como parte das comemorações do 90.º aniversário do organismo.

O Exército de Libertação do Povo Chinês foi criado a 1 de Agosto de 1927, data da Revolução de Nanchang, e que está marcada através de dos caracteres “um” e “sete” nos símbolos do exército chinês.