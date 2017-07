Gold Cup: Seleccionador mexicano apupado e vaiado à chegada ao país

O colombiano Juan Carlos Osorio, treinador da selecção mexicana de futebol, foi recebido no aeroporto na noite de segunda-feira com insultos e gritos dos adeptos, que pediram para que deixasse o comando técnico da equipa.

Às ordens do técnico colombiano, o México foi eliminado, no passado domingo, nas meias-finais da ‘Gold Cup’ frente à Jamaica, que venceu o desafio pela margem mínima.

O resultado, que deixou os adeptos mexicanos descontentes, levou a que uma grande multidão se juntasse no Aeroporto Internacional da Cidade do México, pedindo a demissão do seleccionador.

Depois da derrota nas meias-finais da ‘Gold Cup’, Juan Carlos Osorio somou o seu terceiro fracasso à frente da seleçcão mexicana em competições oficiais. O técnico falhou primeiramente na ‘Copa América Centenario’, em 2016, e depois na Taça das Confederações, na Rússia, este ano.

Após 34 jogos, com Osorio no comando técnico da equipa, o México acumulou 24 vitórias, cinco empates e cinco derrotas.

O cargo do colombiano à frente da selecção mexicana depende agora da qualificação para o Mundial de 2018, sendo que o México está com 14 pontos, em 18 possíveis, em primeiro lugar no grupo de apuramento.