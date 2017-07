Galaxy perde 600 mil dólares em esquema com fichas de jogo

A operadora de jogo Galaxy Entertainment perdeu 600 mil dólares de Hong Kong em sete incidentes separados. Registados desde 19 de Julho, os incidentes envolvem a falsificação de fichas.

De acordo com a informação disponibilizada pelo portal GGRAsia, o local onde os incidentes ocorreram foi sempre o mesmo. Numa conferência de imprensa organizada pelas autoridades na segunda-feira, a polícia explicou que a qualidade das imitações das fichas era baixa. Também não foi excluída a hipótese de por trás dos setes casos estarem os mesmo indivíduos.

No último dos casos, as autoridades prenderam dois cidadãos da República Popular da China por alegadamente estarem a tentar utilizar fichas de jogo falsas em algumas das mesas do casino. Os sujeitos tinham entrado em Macau através das Portas do Cerco, no Sábado, por volta das 19h00.

Quando chegaram ao casino da Galaxy foram lhes dadas 100 fichas falsificadas por indivíduos que ainda permanecem a monte. Cada uma das fichas tinha o valor de 10 mil dólares de Hong Kong.

A partir das fichas falsas, e na altura em que foram detidos, os indivíduos já tinham conseguido gerar 350 mil dólares em fichas verdadeiras, quer através da troca das fichas que tinham, quer através de ganhos nas mesas de jogo.