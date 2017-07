Filme sobre fundação do Exército Popular de Libertação estreia em Macau

O filme “Fundação de Um Exército”, produzido com a intenção de comemorar o 90.º aniversário do Exército Popular de Libertação da China, vai estrear em Macau na segunda-feira, às 17h00, no Centro de Convenções e Entretenimento da Torre de Macau. A estreia está a ser organizada pela Fundação Macau e pela produtora Media Asia Film.

A obra, de acordo com os organizadores, pretende “prestar um louvor solene” à data da fundação do exército chinês, 1 de Agosto, e teve como director artístico Han Sanping, Huang Jianxin, como produtor, e Andrew Lau como realizador.

Além da presença do realizador, a estreia conta com a participação da conhecida actriz Zhang Tianai, que interpreta o papel da mulher de Chiang Kai Shek, Soong Mei Ling, Zhu Yawen, que faz de Zhou Enlai, e Zhang Hanyu, que entra no filme para desempenhar o papel de Du Yuesheng, homem ligado às tríades de Xangai e apoiante do líder do Kuomintang, o Partido Nacionalista.

Este é o terceiro filme da trilogia “Constituição da República Popular da China”, sendo que os outros filmes são “Fundação de Uma República” e “Fundação de Um Partido”.

O Exército Popular de Libertação foi fundado a 1 de Agosto de 1927, durante a Revolta de Nanchang, naquele que é considerado o primeiro confronto entre as forças do Partido Comunista e do Partido Nacionalista.