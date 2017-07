Feira de Investimento na Produção Cinematográfica junta 26 produtores e 70 investidores em Macau

A Feira de Investimento na Produção Cinematográfica entre Guangdong-Hong Kong-Macau foi ontem inaugurada. O evento, que hoje termina, atraiu ao território investidores e produtores cinematográficos das três regiões que dividem entre si o Delta do Rio das Pérolas.

Joana Figueira

Arrancou ontem, na Taipa, a edição de 2017 da Feira de Investimento na Produção Cinematográfica que, desde há quatro anos, tem servido de plataforma de intercâmbio e cooperação para profissionais de Macau, de Guangdong e de Hong Kong.

Até ao final do dia de hoje, 26 projectos cinematográficos vão ser apresentados a 70 investidores das três regiões, numa iniciativa onde se combinam negócios, oportunidades de investimento e o desenvolvimento das produções cinematográficas. “A feira tem vindo a tornar-se uma festividade da indústria”, considerou Leung Hio Meng, presidente do Instituto Cultural (IC), na cerimónia de abertura do evento no Regency Art Hotel: “Podemos constatar que os projectos cinematográficos em pequena e média escala podem reclamar o seu próprio lugar no mercado cinematográfico. A Feira tem como objectivo proporcionar uma plataforma de alta qualidade, de facilitação de contactos e de cooperação [entre Guangdong, Hong Kong e Macau], “permitindo que as três regiões possam utilizar as vantagens complementares, partilhar recursos, e que a indústria cinematográfica, assim, possa desenvolver rapidamente”, afirmou o dirigente.

Leung Hio Meng considera, operando uma retrospectiva às quatro edições anteriores – que tornaram possíveis 190 reuniões entre produtores de cinema e investidores das quais resultaram acordos e foram assinadas cartas de intenção entre ambas as partes – que se registam “casos de sucesso a nível da celebração de contratos e do arranque das filmagens”.

São nove, os projectos de Macau que foram e serão ainda apresentados no âmbito do evento. Vong Tin Leong, Long Wai I, Wong Kong Po, Tong Ka Chun, Ieong Lek On, Lou Ka Hou, Fernando Eloy, Vincent Hoi e Wong Teng Teng são os candidatos que representam o território, cujos trabalhos foram escolhidos de acordo com critérios como a criatividade do argumento, experiência e capacidade de execução do candidato, experiência e capacidade de execução do produtor e da empresa produtora, bem como racionalidade orçamental.

O “Prémio de Melhor Projecto Cinematográfico”, o “Prémio de Excelência para Projecto Cinematográfico” e o “Prémio de Mérito de Projecto Cinematográfico” serão atribuídos aos três trabalhos que obtiverem o maior número de votos conferidos, individualmente, pelos investidores.

Na organização da Feira de Investimento, juntam-se ao Instituto Cultural a Administração da Imprensa, Publicação, Rádio, Cinema e Televisão da Província de Guangdong e a Create Hong Kong. A produção de “mais filmes de qualidade em língua chinesa” é outro dos objectivos das três entidades, que não descuram “a visão estratégica do ‘Planeamento e Construção da Região Metropolitana da Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau’”, uma iniciativa que deverá vir a criar novas oportunidades e desafios ao sector cinematográfico.

O representante e chefe adjunto do Gabinete de Gestão de Cinema da Administração da Imprensa, Publicação, Rádio, Cinema e Televisão da Província de Guangdong, Han Rui, salientou que a realização da Feira de Investimento significa também a “transmissão de culturas diferentes” – ainda que as semelhanças aproximem Macau, Hong Kong e Guangdong –, destacou “o elevado rendimento dos projectos entre as três regiões” e garantiu “uma cooperação cada vez mais frequente”.