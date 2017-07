DSE dinamiza 4.o  plano de formação em comércio electrónico em Setembro  

A Direcção dos Serviços de Economia (DSE) já organizou, a par com o Fundo de Empreendedores de Alibaba de Hong Kong, três secções do “Plano de Formação do Comércio Eléctrónico em Taobao para Pequenas e Médias Empresas (Curso Básico)”. O 4º plano de formação será realizado aos sábados e domingos, em Setembro, nos dias 16, 17, 23 e 24.

De acordo com nota emitida pelos Serviços de Economia, devido ao apoio dado pela Associação dos Empresários de Zhejiang em Macau, da Universidade de Taobao, da Alibaba.com e da Ant Financial Services Group, o 4.º “Plano de Formação do Comércio Electrónico em Taobao para Pequenas e Médias Empresas (Curso básico)”, que é co-organizado pelo Centro de Produtividade e de Transferência de Tecnologia (CPTTM), será realizado aos sábados e domingos durante duas semanas ininterruptas no mês de Setembro, nos dias 16 e 17 e ainda a 23 e a 24. O curso é “destinado às micro, pequenas e médias empresas e jovens empreendedores de Macau que pretendam desenvolver os negócios do comércio electrónico”.

A formação terá como convidados docentes da Universidade de Taobao e formadores de Macau “que possuam experiências variadas na área do comércio electrónico, para apresentar os conceitos do comércio electrónico, design e aplicação das lojas online, pagamento electrónico, logística transfronteiriça, legislação básica em matéria do comércio electrónico em Macau, protecção da propriedade intelectual, entre outros”.

A formação incluirá ainda uma análise de casos reais, com o intuito de reforçar “o intercâmbio e a interacção entre os formadores e formandos, a fim de melhor responder as necessidades das pequenas e médias empresas e jovens de Macau que pretendam desenvolver negócios de comércio electrónico, criando-lhes condições favoráveis para se dedicarem às actividades do comércio electrónico”, pode ler-se na mesma nota de imprensa.

As inscrições decorrem até ao dia 22 de Agosto e podem ser efectuadas directamente no CPTTM ou através da página electrónica do organismo. Os candidatos, residentes de Macau, devem “apresentar projectos para impulso ao desenvolvimento do comércio electrónico durante o período de inscrição. Os formadores do curso irão seleccionar 30 formandos, depois de apreciados os projectos referidos”.