Coutinho quer DSAT a explicar de que forma aumentos vão beneficiar taxistas

A Direcção de Serviços para os Assuntos de Tráfegos (DSAT) justificou a actualização nas tarifas cobradas pelos taxistas com a necessidade de permitir que os profissionais do volante tenham um rendimento razoável. Contudo, o deputado José Pereira Coutinho quer saber como é que o Executivo garante que o montante cobrado chega efectivamente a quem conduz as viaturas, em vez de beneficiar exclusivamente os proprietários das licenças dos táxis.

“Recentemente, a Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego justificou

que a subida das tarifas cobradas pelos taxistas é razoável face os preços de

gasolina, aumento dos rendimentos dos cidadãos e o Índice do Preço do

Consumidor e que os taxistas também precisam de ter um rendimento razoável”, começa por escrever o deputado ligado à Associação dos Trabalhadores da Função Pública de Macau, numa interpelação dirigida ao Executivo.

“Acontece que uma grande maioria dos taxistas são obrigados a alugar os táxis

cujos montantes são normalmente estipulados pelos donos das licenças de uma

forma unilateral sem margens de negociação”, acrescenta.

Por esta razão, Coutinho exige que o Executivo explique as medidas que vão ser implementadas para impedir que “os recentes aumentos das tarifas venham unicamente a beneficiar os detentores das licenças dos táxis”.

No mesmo documento, são recordadas as declarações do director da DSAT, Lam Hin San, que afirmou que só apenas depois das eleições o novo projecto de lei sobre o funcionamento dos táxis vai chegar à Assembleia Legislativa. A actual sessão legislativa encerra no próximo 15 de Agosto.

Nesse sentido, o deputado e candidato às eleições legislativas quer que o Governo explique “as razões dos atrasos na apresentação do projecto lei de funcionamento dos táxis”.