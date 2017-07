Autoridade de Aviação Civil vai receber relatório sobre futuro da aviação em Setembro  

A Autoridade de Aviação Civil prevê receber um relatório sobre o futuro da aviação civil em Setembro, noticiou a emissora em língua portuguesa da Rádio Macau. No entanto, uma vez que estão previstos mais estudos, os resultados do documento, encomendado a uma consultora internacional, não serão tornados públicos. Cabe a esta empresa estudar a parte económica, com a qual o Governo irá conduzir uma série de estudos, tendo em conta as características do mercado da aviação civil do território: “Esperamos ter uma política apropriada para a aviação de Macau” disse Simon Chan, presidente da Autoridade de Aviação Civil, à margem da cerimónia de inauguração do voo da Capital Airlines entre a RAEM e Pequim.

“Antes de definirmos qualquer política temos de ter um equilíbrio porque estamos a falar de um grande investimento. A segurança é uma questão muito importante. Por isso, temos de encontrar um equilíbrio razoável entre investimento e estabilidade da operação”, referiu Chan citado pela TDM – Rádio Macau. O responsável não quis confirmar se o Governo tenciona liberalizar o mercado aquando do término da concessão da Air Macau em 2020.