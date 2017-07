Astrofotógrafo coreano apresenta filme sobre a Aurora Boreal no Centro de Ciência de Macau

Kwon O-Chul traz a Macau uma película que pretende desvendar as particularidades da Aurora Boreal. “Luzes Maravilhosas” vai ser apresentado, pela primeira vez, no Planetário do Centro de Ciência de Macau, na próxima Terça-feira, pelas 16 horas.

A produção do astrofotógrafo sul-coreano “vai guiar a audiência através da ciência das Luzes do Norte” durante 30 minutos, em tempo real, expondo o fenómeno das luzes e das cores que caracterizam a Aurora Boreal. Ao longo do filme são ainda apresentadas obras de arte sobre as lendas e a cultura popular associada ao fenómeno.

Kwon O-Chul, oriundo de Seul, tem exposto os seus trabalhos principalmente em galerias da sua cidade natal, mas já exibiu as suas produções também em Kuala Lumpur, na Malásia.