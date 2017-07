Adriano Moraes regressa a Macau e procura desforrar-se de Akhmetov

A One Championship decidiu à última hora acrescentar ao cartaz a luta de peso-mosca entre “O Diamante Negro” e “O Cazaque”. Na última vez que os dois lutadores se encontraram, Akhmetov bateu Moraes devido a uma decisão dividida do júri. Agora, o brasileiro vai procurar a desforra.

Macau vai ser o palco onde o brasileiro Adriano Moraes vai procurar vingar a derrota sofrida há quase dois anos, em Novembro de 2015, quando foi batido por Kairat Akhmetov. O combate de Artes Marciais Mistas (em inglês MMA) estava inicialmente agendado para o próximo Sábado, em Surabaya, na Indonésia, mas foi adiado “por motivos logísticos” e mudado para 5 de Agosto, na Arena do Cotai, no Venetian, pelo promotor One Championship.

A primeira vez que o brasileiro, com 56,5 quilograma, e o cazaque, com 56,7 quilograma, se defrontaram foi em Pequim. Na altura Akhmetov venceu após cinco rounds com o júri a atribuir-lhe a vitória, numa decisão dividida.

Esse foi também o último combate para a One Championship do cazaque de 29 anos, que conta com um registo de 23 vitórias, em outros tantos combates disputados. O lutador procura ampliar o registo com um novo triunfo em Macau. Entre as 23 vitórias alcançadas pelo lutador conhecido como “O Cazaque”, cinco foram alcançados por K.O., 13 por submissão ao adversário e cinco por decisão do júri.

No outro lado da arena, vai estar o “Diamante Negro”, que conta no currículo com 15 vitórias e duas derrotas, na categoria peso-mosca. Além da derrota com “O Cazaque”, Moraes perdeu igualmente com o russo Yusup Saadulaev, em Novembro de 2013, num combate em que imperou também uma decisão dividida do júri.

Em termos dos triunfos, Adriano Moraes, de 28 anos, venceu três combates por K.O., oito por submissão ao adversário e quatro por decisões do júri. O último combate do brasileiro foi em Agosto do ano passado, ou seja quase há um ano, com o quírguiz Tilek Batyrov, num combate disputado em Macau. Na altura a vitória foi alcançada por submissão, com Moraes a prender o pescoço do adversário por trás.

A luta que vai opor Moraes a Akhmetov é mais um motivo de atracção, num certame em que o momento alto da noite vai ser mesmo o combate entre Bibiano Fernandes e Andrew Leon, com o último a procurar “roubar” ao brasileiro o título de campeão na categoria peso-galo.

Bibiano Fernandes tem 37 anos e é conhecido como “O Flash. Nas últimas doze lutas, não perdeu um único combate, vencendo três por submissão e dois por K.O. No currículo, o lutador brasileiro conta com 23 lutas, que resultaram em 20 vitórias e três derrotas.

Já Andrew Leone, é originário de Nova Iorque e tem 27 anos. No currículo, conta com oito vitórias e duas derrotas, sendo que nos últimos combates o americano conseguiu três triunfos consecutivos. O evento que foi baptizado One: Kings and Conquerors, está agendado para o Sábado, 5 de Agosto, e tem início às 19h00.