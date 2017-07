Acção solidária angariou mais de cinco mil euros para ajudar vítimas dos incêndios

A acção solidária que um grupo de fotojornalistas e fotógrafos – onde se incluem o fotojornalista Gonçalo Lobo Pinheiro, radicado em Macau desde 2010 – realizou na semana passada na sequência dos incêndios de Junho na região de Pedrógão Grande e Castanheira de Pera, com a troca de uma fotografia por um donativo, rendeu 5.286 euros, disse o fotojornalista António Cotrim à agência Lusa.

De acordo com o repórter, impulsionador da acção de solidariedade, as cerca de 200 fotografias cedidas pelos fotojornalistas foram todas adquiridas e a verba reunida será entregue, em data a anunciar, ao comandante dos Bombeiros Voluntários de Castanheira de Pera.

A acção “Uma imagem solidária”, que aconteceu na semana passada no Museu das Telecomunicações, em Lisboa, reuniu fotografias cedidas por fotojornalistas e outros profissionais da fotografia de Portugal, de Macau, do Luxemburgo, da Ucrânia, da Alemanha, da França ou do Brasil.

A iniciativa aconteceu cerca de um mês depois de dois grandes incêndios terem começado em Pedrógão Grande e Góis, tendo o primeiro provocado 64 mortos e mais de 200 feridos.

Estes fogos terão afectado aproximadamente 500 habitações, 169 de primeira habitação, 205 de segunda e 117 já devolutas. Quase 50 empresas foram também afectadas, assim como os empregos de 372 pessoas.

Os prejuízos directos dos incêndios ascendem a 193,3 milhões de euros, estimando-se em 303,5 milhões o investimento em medidas de prevenção e relançamento da economia.

Mais de dois mil operacionais estiveram envolvidos no combate às chamas que consumiram 53 mil hectares de floresta, o equivalente a cerca de 75 mil campos de futebol.