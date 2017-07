Protestos a ferro e fogo: Activistas filipinos queimam uma efígie do presidente filipino Rodrigo Duterte durante os protestos que antecederam o segundo discurso do Estado da Nação de Duterte enquanto chefe de Estado das Filipinas. O polémico governante discursou ontem perante dos deputados do país durante uma sessão conjunta do Senado e do Congresso, no complexo Batasang Pambansa, em Quezon City EPA/MARK R. CRISTINO

