Rolling Stones: Keith Richards não descarta novo álbum de “blues”

O guitarrista dos Rolling Stones, Keith Richards, revelou que a banda está prestes a voltar ao estúdio para gravar um disco de músicas originais, mas não descartou a possibilidade de virem a editar outro álbum de ‘blues’.

O último trabalho da banda de ‘rock’ britânica, “Blue & Lonesome” (2016), não era um álbum de canções originais, e incluía antes versões de músicas de artistas de ‘blues’ como Slim Harpo, Buddy Johnson, Muddy Waters e Little Walter.

Num vídeo partilhado no seu canal oficial do Youtube, o guitarrista dos Rolling Stones revela que o sucesso do último disco os apanhou “um pouco de surpresa” e que leva à “questão inevitável do volume dois”.

Keith Richards diz que não acha que a banda esteja interessada em seguir imediatamente esse caminho, mas não descarta a possibilidade de voltar aos ‘blues’ no futuro: “Não era preciso torcerem-me o braço para fazer mais daquilo. É tão divertido de gravar, e há muito mais de onde aquilo veio”, explicou o guitarrista, salientando que o álbum tinha servido de propulsor à energia da banda.

Os Rolling Stones, que deram o primeiro concerto em 1962, estiveram pela última vez em Portugal em 2014.

A primeira formação incluia Mick Jagger (voz), Keith Richards (guitarra), Brian Jones (guitarra), Mick Avory (bateria) e Mick Taylor (baixo).