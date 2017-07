Regime de previdência: Fundo de Segurança Social esclarece concessionárias de jogo  

O Fundo de Segurança Social (FSS) realizou recentemente um encontro com as seis concessionárias de jogo com interesses no território. A iniciativa teve como propósito esclarecer as operadoras de jogo sobre o regime de previdência central não obrigatório. A reunião materializou-se ao abrigo do esforço que o Fundo de Segurança Social tem vindo a promover junto as empresas e empregadores de diferentes sectores, com o propósito de esclarecer o regime que vai vigorar a partir de Janeiro do próximo ano.

Neste último encontro, a delegação do FSS apresentou o conteúdo do documento aos representantes das concessionárias de jogo, incluindo os chefes das sub-unidades de assuntos jurídicos, recursos humanos e finanças. A reunião focou-se principalmente nas questões da articulação entre fundos privados de pensões e o regime em questão e na protecção dos direitos das empresas e dos seus trabalhadores.

As concessionárias presentes na sessão de esclarecimento manifestaram interesse em ver dinamizado um encontro dirigido para os trabalhadores. O Fundo de Segurança Social manifestou “concordância” e garantiu estar pronto para assegurar mecanismos de “cooperação nesse sentido”.