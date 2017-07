Macau recebeu mais de 15 milhões de visitantes no primeiro semestre

Mais de 15,6 milhões de pessoas visitaram o território no primeiro semestre do corrente ano, uma fasquia 5,4 por cento superior ao número registado durante o período homólogo do ano passado, de acordo com dados oficiais divulgados esta segunda-feira.

Segundo a Direcção dos Serviços de Estatísticas e Censos, a maioria dos visitantes que assomaram à RAEM entre Janeiro e Junho eram provenientes da República Popular da China (10,3 milhões), seguindo-se a vizinha Região Administrativa Especial de Hong Kong (3,1 milhões) e Taiwan (520.485), representando aumentos anuais de 6,1 por cento, de 1,9 por cento e de 0,1 por cento.

A maior subida registou-se entre os visitantes da Coreia do Sul, 433.492, que aumentaram 38,7 por cento em relação ao primeiro semestre de 2016.

Os números de visitantes provenientes dos Estados Unidos da América e do Canadá também aumentaram, em termos anuais homólogos. Em sentido inverso, os visitantes oriundos da Austrália e do Reino Unido diminuíram face ao primeiro semestre do ano passado.

O período de permanência dos visitantes situou-se em 1,2 dias, idêntico ao do semestre anterior, indicaram os dados ontem tornados públicos pela Direcção dos Serviços de Estatísticas e Censos.

Só no mês passado chegaram a Macau 2,4 milhões de visitantes, o que representa um aumento de 0,9 por cento em termos anuais e um decréscimo de 7,5 por cento em termos mensais. No mês passado, os visitantes que assomaram ao território permaneceram no território em média 1,3 dias.

A maioria dos visitantes chegou, em Junho, por via terrestre (1,3 milhões). Os restantes chegaram por via marítima (842.418) e por via aérea (216.523).