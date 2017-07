Instituto de Acção Social quer tomar o pulso à situação das mulheres de Macau

Encontra-se a decorrer um inquérito telefónico promovido por uma equipa de estudo do Instituto de Acção Social, incumbida de “conhecer a situação geral relativa à vida actual das mulheres de Macau”. O público alvo do estudo são as residentes do sexo feminino, com idades compreendidas entre os 15 e os 74 anos. O Instituto de Acção Social calcula que o tempo médio necessário de resposta seja de 15 minutos. O estudo procura analisar aspectos da situação do universo feminino de Macau, tais como o emprego, a família, a saúde física e psicológica, entre outros.

