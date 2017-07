Gripe: “Não há crise nenhuma”, garante Alexis Tam

O secretário para os Assuntos Sociais e Cultura garantiu ontem que “o Governo da RAEM está a controlar bem” os desenvolvimentos no que diz respeito à gripe no território e deixa claro que “não há crise nenhuma” de saúde pública. Alexis Tam falou aos jornalistas à margem da cerimónia de inauguração do XII Congresso da Associação Internacional de Lusitanistas e assegurou que a ocorrência de um maior número de casos de gripe ao longo dos últimos meses é “natural”: “Os Serviços de Saúde, ou seja, o nosso hospital público e hospital privado e alguns centros de saúde de Macau estão a fazer bem o trabalho. Em Hong Kong há muitos casos nos hospitais públicos e hospitais privados mas aqui em Macau não acontece [como] os nossos vizinhos, o que significa que estamos a preparar bem e estamos a fazer um bom trabalho”, sustenta o titular da pasta do Assuntos Sociais e Cultura.

As declarações de Alexis Tam surgem depois da Direcção dos Serviços de Saúde ter divulgado as estatísticas referentes ao primeiro semestre do corrente ano, período durante o qual se registaram 44 casos de gripe acompanhados de pneumonia, dos quais dois se revelaram fatais. Em comunicado, o organismo liderado por Lei Chin Ion refere que “Macau ainda se encontra de momento no período do pico da gripe” e recomendam que “todos os cidadãos, profissionais de saúde, entidades de saúde e lares prestem atenção à prevenção”.

De forma a dar resposta aos doentes que nesta altura assomam aos serviços de urgência e considerando a actual taxa de ocupação de 95 por cento das camas de hospital, o Centro Hospitalar Conde de São Januário abriu as enfermarias de isolamento de doenças transmissíveis para o tratamento de doentes com gripe.

Alexis Tam garantiu ainda que “muito em breve” serão publicados em Boletim Oficial os requisitos técnicos das salas de fumo dos casinos. “No fim são critérios de montagem de salas de fumadores. Todas as operadoras da indústria de jogo concordaram e apresentaram por escrito a concordância da nossa proposta” esclareceu o dirigente.

CVN