Green Eagles vencem edição de 2017 do Festival de Críquete de Macau

As equipas do território – os Taipa Thunders e os Macau Pirates – ainda sonharam com a vitória, mas acabaram por ser eliminadas nas meias-finais. Duas formações de Hong Kong disputaram o encontro decisivo do certame.

João Santos Filipe

A formação dos Green Eagles, de Hong Kong, conquistou o Festival de Críquete de Macau, que se realizou no Domingo, na Escola Hou Kong, após um interregno de cinco anos. A final foi totalmente dominada por equipas da antiga colónia britânica, com os Green Eagles a imporem-se perante os Vagabonds.

A prova ficou marcada pela chuva intensa que se abateu sobre o território na parte da manhã, que suspendeu o evento durante duas horas, e fez com que os jogos tivessem de ser encurtados. No entanto, e apesar deste percalços, os encontros decorreram dentro da normalidade: “Foi muito bom voltar a ter um torneio de Críquete de Macau. O nosso objectivo era voltar a ter equipas de fora para que competissem com os nossos atletas e isso foi conseguido. Além disso, trouxeram jogadores com muita qualidade e vontade de jogar”, afirmou, ontem, Adnan Nasim, presidente da Associação de Críquete de Macau, ao PONTO FINAL.

“Da parte da manhã conseguimos finalizar quase três jogos, antes de começar a chover de forma muita intensa. Depois, enquanto chovia decidimos que íamos encurtar o número de pontos necessários para vencer um encontro, para que os jogos terminassem de forma mais rápida”, explicou.

Por outro lado, Adnan Nasim elogiou a prestação das equipas locais, principalmente da equipa Macau Pirates e Taipa Thunder, que conseguiram chegar às meias-finais, onde acabaram derrotadas pelas formações que acabariam a lutar pela vitória final: “Tivemos duas equipas nas meias-finais e foi uma pena que tivessem perdido. Mas estamos mesmo muito orgulhosos porque os nossos jogadores enfrentam limitações ao nível dos campos de treinos e horários para jogarem. Mesmo assim mostraram um bom nível”, contou.

Além dos 65 participantes, entre os quais equipas vindas de Cantão e Hong Kong, assistiram ao torneio cerca de 40 pessoas, que apareceram apenas durante a tarde, quando a chuva já tinha acalmado: “A chuva afastou muita gente, principalmente na parte da manhã, mas à tarde apareceu uma multidão com cerca de 30 a 40 pessoas”, frisou.