Governo gasta 13 milhões em construção de barco sonda

O Chefe do Executivo autorizou a assinatura de um contrato com a empresa Lung Teh Shipbuilding, de Taiwan, para a construção de um barco sonda com o comprimento de 17 metros que vai custar aos cofres da RAEM cerca de 13,08 milhões de patacas.

A informação foi divulgada ontem em Boletim Oficial, sendo que o pagamento vai ser feito ao longo de tês anos. O primeiro materializa-se ainda este ano com a entrega de 4,58 milhões de patacas à empresa da Formosa.

No próximo ano é feito o pagamento mais avultado, no valor de 7,85 milhões de patacas e, finalmente, em 2020 o montante a pagar é de 0.65 milhões de patacas.

O despacho de Fernando Chui Sai On que autoriza os pagamentos foi assinado a 13 de Julho.