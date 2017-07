“Esculpir a alma cultural de uma nação”: A obra de Wu Weishan reunida em livro

Os trabalhos do escultor Wu Weishan foram ontem apresentados num livro editado pelo Instituto Politécnico de Macau. “O Mundo de Escultura de Wu Weishan” dá a conhecer algumas das mais de 500 obras assinadas artista. As representações de Lao Tsé e de Confúcio merecem especial destaque.

“Esculpir a alma de uma nação, que é como quem diz, esculpir o que esculpido jamais poderá ser, seria como definir o Dao, ou seja, definir o indefinível.” Foi com uma referência àquele que é, porventura, o projecto de maior alcance geográfico do artista Wu Weishan, que Carlos André, coordenador do Centro Pedagógico e Científico da Língua Portuguesa do Instituto Politécnico de Macau (IPM) escolheu homenagear o escultor. As palavras foram proferidas durante a cerimónia de lançamento da obra “O Mundo de Escultura de Wu Weishan”, ontem apresentada após a inauguração do XII Congresso da Associação Internacional de Lusitanistas.

Wu Weishan é, para Carlos André, “o maior escultor chinês vivo, um dos maiores da China moderna”. O académico, que assina o texto de apresentação do livro, nele escreve que “o que importa aqui sublinhar é a forma como Wu Weishan consegue fazer, na sua escultura, a representação do seu povo”: “No fundo, o que a sua escultura consegue é traçar, talhar, modelar uma marca fundamental da identidade chinesa. É assim que Wu Weishan alcança, com rara mestria e assinalável sucesso, ‘esculpir a alma cultural de uma nação’”, remata Carlos André.

Da vasta obra do escultor – contam-se já mais de meio milhar de peças – encontram-se maioritariamente presentes no livro ontem divulgado os trabalhos de representação de Lao Tsé, fundador e personagem incontornável da corrente taoista, e do pensador e filósofo Confúcio. Os “dois sábios” são “porventura os dois vultos mais recorrentes na obra de Wu Weishan”, referiu ontem o académico: “Cada retrato de Confúcio ou de Lao Tsé remete para a mesma figura histórica, mas remete sempre, também, para uma figura outra, perpassada por uma brisa de tempo ou de mistério, iluminada por uma luz que esconde quanto desvenda, desvendada ou, talvez, iludida, por um olhar fundo que nos convida e, ao mesmo tempo, nos sustém o passo, no limiar do sagrado, do intangível, do inacessível”, salientou Carlos André durante a cerimónia de apresentação do livro.

O livro é ainda complementado com um conjunto de representações das suas esculturas de figuras do quotidiano, maioritariamente crianças, e que têm o bronze como material de eleição. Outras esculturas de personagens de relevo integram também a obra, tais como Leonardo da Vinci, o primeiro imperador da Dinastia Qin, o “grande navegador chinês” Zheng He, entre muitos outros.

Da sua obra, Ban Ki-moon, antigo secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), disse que “as esculturas do Sr. Wu Weishan incorporam não só a alma de uma nação, mas de toda a humanidade”. O artista levou a sua exposição itinerante “Esculpir a alma cultural de uma nação” até à sede da ONU, em Nova Iorque, em 2012, tendo previamente passado pelo Museu Nacional de Belas Artes da China e pela Academia Real de Belas Artes de Inglaterra. Posteriormente, a mostra acabaria por ser levada até ao Palácio Veneza, em Roma e ao Palácio Imperial de França.

Wu Weishan assume actualmente os cargos de director do Museu Nacional das Belas Artes da China, presidente da Academia de Escultura da China e é também membro da Conferência de Consulta Política do Povo Chinês. É detentor do prémio “Pangolin”, atribuído pela Sociedade Real de Escultores Britânicos (2003), do Prémio Internacional de Ouro de Artes Plásticas do Louvre, atribuído pela Associação de Belas Artes da França (2012), e da medalha suprema de ouro da Academia Nacional das Ciências Artísticas da Rússia (2016).

CVN