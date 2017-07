Editoras de Macau, Hong Kong e Guangdong lançam série de livros sobre a história da China

A Guangdong Education Publishing House of Southern Publishing and Media lançou “My Home Is In China” (ou “A Minha Casa é na China”, em português), uma série de versões de livros tradicionais chineses sobre a realidade do país. A publicação foi feita em parceria com as editoras Kai Yuen, de Macau e Chung Hwa Book, de Hong Kong, e destina-se a alunos do ensino primário.

A série – adaptada à realidade dos estudantes de Hong Kong, de Macau e de Taiwan – retrata as montanhas e rios, lagos e mares, festivais, nacionalidades, estradas e cidades da República Popular da China, revelou o portal chinaminutes.com, que assegura que a publicação foi bem aceite pela comunidade docente das duas Regiões Administrativas Especiais. As razões para o bom acolhimento, explica o portal, prendem-se com o facto de os livros darem a conhecer a história e o desenvolvimento do país.

De acordo com o chefe de Departamento de Publicidade da Província de Guangdong, o intercâmbio entre estudantes e professores de Guangdong, Hong Kong e Macau têm-se intensificado desde o lançamento dos manuais. Aos livros estão associadas iniciativas que têm por objectivo promover trocas culturais e fomentar as tradições chinesas no seio do ensino primário, avançou o portal chinaminutes.com

Já o director da editora Southern Publishing and Media, defende que a serie de livros didácticos apresenta um novo caminho na promoção da cultura chinesa, para que os jovens de Hong Kong e Macau possama prender mais sobre o país.