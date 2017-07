A partir do próximo dia 7 de Agosto, os balcões de atendimento do Fundo de Segurança Social e respectivas instalações na freguesia de São Lázaro vão ser transferidos de forma faseada para o Posto de Atendimento Provisório no Pavilhão Polidesportivo Tap Seac. A partir de 31 de Julho os cidadãos que queiram tratar de serviços relacionados com as contas individuais de previdência devem dirigir-se às novas instalações provisórias do organismo.

