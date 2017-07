Aluna da Universidade de Macau vence competição internacional de na área da informática

Hu Xiaoxiao, uma aluna de doutoramento da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Macau, recebeu o prémio de Melhor Apresentação na Competição Internacional de Gráficos de Computador. O seu trabalho – intitulado “Phase Based Edge Detection Algorithms” – valeu-lhe a distinção, naquela que é uma das mais antigas conferências internacionais de gráficos de computadores, de acordo com um comunicado da Universidade de Macau. A estudante propõe no seu trabalho a utilização de métodos de detecção de imagem inovadores através de resultados obtidos no decorrer da sua pesquisa.

A Universidade Keio, na cidade nipónica de Yokohama, foi a anfitriã da conferência, durante a qual decorreu também o seminário “Empowering Novel Geometric Algebra for Graphics and Engineering” (Fortalecer a Álgebra Geométrica para a Engenharia e Gráficos). Quase duas dezenas de académicos provenientes de diversos países apresentaram no encontro as suas últimas descobertas.