Wu Hin Long estreia-se a solo no Macau Art Garden

Foi inaugurada no Macau Art Garden a exposição “As Minhas Mãos Moldam Os Meus Pensamentos – Obras Escultóricas de Wu Hin Long”. A mostra integra quatro diferentes séries: “Germinal Series”, “Coral Series”, “Sweater Series” e “Stone Series”. A mostra congrega 17 obras escultóricas em cerâmica. Com os trabalhos agora expostos, Wu Hin Long – nesta que é a sua primeira exposição individual – “desenvolveu uma nova maneira de combinar materiais cerâmicos e artes escultura contemporâneas”, pode ler-se no comunicado emitido pelo Macau Art Garden. A exposição pode ser visitada até 27 de Agosto.

Share this: Partilhar

Facebook

Gostar disto: Gostar A carregar...