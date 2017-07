Inferno sob chuva: Um grupo de bombeiros tenta controlar um incêndio no mais antigo centro comercial da cidade de Ormoc, na ilha de Leyte. De acordo com as informações avançadas pelas autoridades filipinas, um incêndio irrompeu pouco depois da meia noite no segundo andar do centro comercial Gaisano Capital, onde estavam acumulados plásticos e produtos têxteis. EPA/ROBERT DEJON

