“Roke” atinge Hong Kong e poupa Macau

A segunda tempestade tropical a atingir a zona do Delta do Rio das Pérolas passou ao lado de Macau, onde o sinal não foi além do número um. Em Hong Kong, o cenário foi outro, com o sinal de alerta número oito a vigorar durante a manhã e boa parte da tarde de ontem. Os Serviços Meteorológicos e Geofísicos não excluem a possibilidade de um novo tufão poder vir a afectar a região durante o próximo fim-de-semana.

O tufão “Roke”, o segundo da presente temporada, abandonou ontem oficialmente o território quando a Direcção dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos (SMG) baixaram o sinal de tempestade tropical número 1 às 20h45. O aviso foi içado às 17h30 de sábado sem nunca ter sido aumentado, ao passo que na vizinha Região Administrativa Especial de Hong Kong chegou a estar decretado o sinal 8 de tempestade tropical. Durante o dia de hoje “o tempo ainda se manterá com alguns aguaceiros mas com abertas e para os dias 25 a 27 a previsão é de tempo quente e sem chuva” indicou Vera Varela, porta-voz dos SMG.

“Há a possibilidade de um tufão afectar a nossa região no próximo fim-de-semana mas de momento é difícil de prever quando é que isso poderá acontecer. A actual situação meteorológica no Noroeste do Pacífico (a Leste de Taiwan e das Filipinas) é favorável à formação de tempestades tropicais nos próximos cinco a sete dias” esclareceu ainda Vera Varela.

Em Hong Kong, o sinal número 8 foi substituído ontem pelo número três às 13h20 e posteriormente entrou em vigor o sinal número 1 às 15h10. Todos os avisos de tempestade tropical foram revogados ao final do dia de ontem, após o “Roke” ter atingido a RAEHK por volta das 10 da manhã.

As ligações marítimas entre Macau e Hong Kong – para Sheung Wan, Kowloon, Tuen Mun e o Aeroporto Internacional de Hong Kong – estiveram suspensas desde as 9h45 até às 13h45. No Aeroporto Internacional de Hong Kong, 56 voos foram adiados até às 11h e na página online das estruturas podia ler-se que “os passageiros são aconselhados a contactar as companhias aéreas para obter as informações mais actualizadas ou a acompanhar o sítio online do aeroporto antes de partir para o aeroporto”.

A Feira do Livro de Hong Kong esteve temporariamente encerrada mas reabriu ao público ao início da tarde de ontem. Devido ao encerramento temporário, os bilhetes para o dia de ontem podem ser utilizados durante os restantes dias da feira ou ser reembolsados, pode ler-se na página online do evento. Também os parques temáticos Ocean Park e Disneyland se mantiveram encerrados durante parte do dia de ontem. Na página de Facebook deste último estava indicado que o parque iria reabrir às 15h30 “com operações limitadas”.

O último tufão e o primeiro deste ano a atingir o território foi o “Merbok” em meados do mês passado. A Direcção dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos hasteou o sinal de tempestade tropical número 3 no dia 12 de Junho e no dia seguinte levantaram todos os avisos. Apesar do impacto do “Merbok” no território ter sido pouco significativo, a tempestade levou à interrupção das ligações marítimas entre a RAEM e a RAEHK, onde o sinal 8 chegou a estar içado. Foram ainda canceladas e adiados vários voos no Aeroporto Internacional de Macau, onde as ligações mais afectadas foram para as cidades vietnamitas de Da Nang e Hanói.

