Polícia detém 19 pessoas que operavam casino ilegal

A Polícia Judiciária prendeu no final da semana passada 19 pessoas que operavam um casino ilegal num hotel, informou a TDM na quinta-feira à noite.

De acordo com a emissora pública de radiodifusão, a sala VIP operava há dois anos num hotel da zona do NAPE, tendo sido descoberta pelas autoridades na segunda-feira, depois de antigos jogadores se queixarem que as mesas de póquer estariam manipuladas. “Cada vez que eles iam começar os jogos, iam buscar uma mesa de jogo e outros materiais a um pequeno armazém na Areia Preta e levavam para a suite do hotel. Depois instalavam tudo no quarto e traziam clientes para começar a jogar”, disse Ieong Sal Cheng, porta-voz da Polícia Judiciária, citada pela TDM.

Os detidos, todos da República Popular da China, actuavam como trabalhadores dos casinos. O alegado chefe do grupo foi detido, mas ainda há suspeitos a monte.