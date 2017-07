Planetário vai encerrar ao público entre 30 de Outubro e 29 de Novembro  

O planetário do Centro de Ciência de Macau vai estar encerrado entre os dias 30 de Outubro e 29 de Novembro para efeitos de manutenção e actualização do sistema da cúpula e projectores digitais 3D. Durante este período não estarão disponíveis os serviços de aluguer das instalações, nem os espectáculos multimédia projectados na cúpula do edifício. Já a zona de descanso familiar, localizada na entrada do centro de exposições, irá encerrar a partir de 1 de Setembro, para obras de renovações das instalações, não estando prevista ainda uma data final para as intervenções.

Encontram-se em exibição 13 “filmes em cúpula” no planetário, entre os quais “A Experiência do Filme LEGO”, “Nós Somos Estrelas”, “Alvorada da Era Espacial”, “Tempestades Solares”, “Voltar à Lua de Vez!” e “A Vida das Árvores”. Fazem também parte da programação “O Pequeno Príncipe”, uma adaptação do original de Antoine de Saint-Exupéry “O Principezinho” e “Aurora: Luzes Maravilhosas”, um espectáculo em tempo real do astrofotógrafo coreano Kwon O-Chul que procura explicar o fenómeno das auroras boreais.

No próximo dia 5 de Agosto o Centro de Ciência vai receber a astrónoma Karen Yang Hsiang-Yi, do Departamento de Astronomia da Universidade de Maryland, Estados Unidos da América, para conduzir uma palestra intitulada “Os Misteriosos Buracos Negros”. A actividade, inserida na programação da “Noite Estrelada” é gratuita e irá decorrer em mandarim no planetário.

As actividades da iniciativa “Noite Estrelada” continuam a 2 de Setembro, 5 de Outubro e 7 de Outubro, respectivamente com “Terra Misteriosa: Uma história sobre Marte”, a Lua do Bolo Lunar e a introdução ao Prémio Shaw 2017. Serão convidados, respectivamente, Stanley Ng e Sirius Lei, ambos da Sociedade Astronómica de Macau.