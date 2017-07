PJ alerta para novo esquema de burlas telefónicas  

A Polícia Judiciária (PJ) lançou um alerta à população relativamente à prevalência de novas burlas telefónicas, noticiou a emissora em língua portuguesa da Rádio Macau. De acordo com o mesmo órgão, a polícia de investigação do território diz que os alegados burlões “fazem-se passar por técnicos de apoio ao cliente e agentes do Departamento de Imigração”. Nas chamadas com que importunam as vítimas, são pedidos dados pessoais ou solicitadas transferências bancárias por via electrónica.

A Polícia Judiciária explica que as autoridades locais não têm por hábito solicitar nem dados, nem dinheiro por via telefónica. Caso alguém seja vítima deste esquema deve contactar de imediato as autoridades para o 2855 7777