Até à passada sexta-feira, a Direcção dos Serviços de Saúde tinha referenciado 63 casos de infecção colectiva de gripe desde o início do ano. Tal valor corresponde a uma redução quando comparado com os 88 casos registados no mesmo período homólogo. Durante o mesmo período de 2017, dos casos graves de infecção da gripe, 41 foram acompanhados de pneumonia com idades entre os 10 meses e os 98 anos. Destes casos, dois resultaram na morte de uma mulher de 89 anos e de um homem de 87 anos.

