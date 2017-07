Mais de 60 crianças subiram ao relvado com ex-jogadores do Liverpool

Mais de 60 crianças tiveram a oportunidade de ouvir as histórias e as experiências angariadas nos relvado pelas antigas estrelas do Liverpool Sami Hyypia e Robbie Fowler, numa iniciativa que decorreu no sábado de manhã, no Estádio de Macau. A iniciativa foi promovida pela operadora de jogo MGM, que aproveitou a deslocação dos “Reds” a Hong Kong. O Liverpool está na antiga colónia britância a participar num torneio de pré-época.

Se por um lado, o finlandês Sami Hyypia, de 43 anos, subiu ao relvado exibindo uma forma invejável, por outro, o antigo goleador Robbie Fowler, de 42 anos, mostrou-se com uns quilinhos acima do peso que ostentava durante o auge da carreira.

“É um sonho que se tornou realidade para mim. Se queremos ser os melhores temos de aprender com os melhores. Apesar de ser um encontro curto, aprendi muito com os treinadores e com estas duas lendas dos relvados, o que me faz querer continuar a treinar até conseguir ser bem sucedido”, afirmou, no fim do encontro, Sou Hin Nang, jovem da Escola de Futebol Juvenil de Macau. “Sou um adepto fanático do Liverpool”, frisou.

Por sua vez, Sami Hyypia agradeceu à operadora de jogo a possibilidade de se deslocar ao território: “É fantástico ver o espírito filantropo e comunitário da MGM em Macau. Como membro da melhor família do futebol mundial foi com um enorme prazer que estive aqui a partilhar algumas das minhas memórias com os jovens de Macau”, disse o ex-capitão do Liverpool.

Mais de 60 crianças e adolescente com idades entre os 6 e os 14 puderam participar na Clínica do Futebol promovida pelo Liverpool Football Club, que além do contacto com os ex-jogadores, conta igualmente com palestras e ensinamentos de vários treinadores da formação da cidade dos Beatles.

As crianças que participaram na iniciativa foram escolhidas por entre os filhos de trabalhadores da operadora MGM, entre os associados da Associação dos Jovens Cristãos de Macau e, ainda, entre os jogadores da Escola de Futebol Juvenil de Macau.