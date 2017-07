Macau regressa à Feira do Livro de Hong Kong com mais de 800 publicações locais

A Feira do Livro de Hong Kong, que decorrer até amanhã, conta pela sétima vez com a participação de Macau, num pavilhão onde se apresentam mais de 800 títulos editados no território. Com o intuito de promover a cultura livreira de Macau, a organização leva à vizinha Região Administrativa Especial livros publicados por várias entidades locais do sector editorial.

A 28.ª edição da Feira do Livro de Hong Kong, que decorre até 25 de Julho, conta mais uma vez com a presença de um Pavilhão do Macau, naquela que é a sétima participação do território no maior evento literário da vizinha Região Administrativa Especial. A participação da RAEM contempla ainda uma exposição conjunta organizada pelo Instituto Politécnico de Macau e a livraria Plaza Cultural Macau Lda. Presentes estão algumas das principais entidades locais do sector editorial. Hoje, é lançado o livro “A Associação de Piedade e de Beneficência Kong Tac-Lam” da série “Colecção de Conhecimentos de Macau”.

A participação da indústria livreira do território na Feira do Livro de Hong Kong é a sétima consecutiva e resulta, uma vez mais, da cooperação entre a Fundação Macau e o Instituto Cultural (IC). Presentes – e com o intuito de promover a “diversificada cultura editorial de Macau” – estarão obras de várias entidades locais do sector editorial. São elas a “Associação dos Escritores de Macau, a Associação de Estória em Macau, a Associação Cultura Nova Geração, a Associação dos Estudantes do Instituto Aberto da Universidade da Ásia Oriental de Macau, Hall de Cultura, a Associação Seong Ká Môk Ngai de Macau, o Armazém do Boi, o Macao Theatre Culture Institute, a companhia Step Out de Macau, a Associação de Arte e Cultura-Comuna de Pedra, a Associação de Representação Teatral ‘Hiu Koc’ e a Blue Blue Sky Arts Association, entre outros”, elenca o Instituto Cultural, em comunicado.

Pela Feira do Livro de Hong Kong – uma das maiores da Ásia – passaram no ano passado cerca de 1.02 milhões de visitantes. A decorrer no Centro de Convenções e Exposições da RAEHK, o Pavilhão de Macau está localizado na secção IE-A20, “dispõe de mais de 800 publicações de Macau”, e “espera usar a plataforma da Feira do Livro de Hong Kong para apresentar aos leitores da região vizinha e de todo o mundo a cultura única de Macau bem como promover todo o tipo de publicações”, escreve ainda o Instituto Cultural.

Hoje, a Fundação Macau organiza, pelas 12h30, no Grande Hall do terceiro andar do Centro de Convenções e Exposições de Hong Kong, uma sessão de apresentação do livro “A Associação de Piedade e de Beneficência Kong Tac-Lam” da série “Colecção de Conhecimentos de Macau”. A associação, explica o Instituto Cultural, “sita na Rua de S. José, em Macau, estabeleceu a primeira escola budista feminina de Hong Kong, Macau e Taiwan durante o período da República da China, tornando-se na altura numa importante plataforma para a actividade de intelectuais, tendo por isso espalhado até Macau a fazenda do budismo os ‘Manuscritos em Folha de Palmeira’, os quais foram inscritos em 2016, em conjunto com outros documentos budistas, na Programa Memória do Mundo da UNESCO”.

Na cerimónia de inauguração da feira, a 19 de Julho, o organismo liderado por Leung Hio Ming realizou uma palestra de apresentação do livro “O Grande Médico – Sun Yat-sen e Família em Macau”, que teve como orador o professor Mo Shixiang, do Departamento de História da Universidade Shue Yan de Hong Kong.

Macau tem marcado igualmente presença na Feira do Livro de Taipé e em iniciativas da índole na República Popular da China: “De modo a permitir aos leitores do Interior da China ficarem a compreender aprofundadamente a cultura de Macau através de publicações, bem como dar a conhecer o desenvolvimento da indústria editorial de Macau, a Fundação Macau e o Instituto Cultural deram mãos para participar, entre 31 de Maio e 3 de Junho, na 27.ª Feira Nacional do Livro, realizada na cidade de Langfang, província de Hebei”, onde foi igualmente instalado um Pavilhão de Macau.