Lionel Leong elogia desempenho da RAEM na luta contra branqueamento de capitais  

A RAEM foi a única região membro do Grupo Ásia/Pacífico contra o Branqueamento de Capitais a obter seis notações de “eficácia substancial”, depois do relatório de avaliação mútua relativo ao desempenho do território ter sido aprovado pelo organismo. As conclusões do documento foram colocadas em relevo pelo secretário para a Economia e Finanças à margem da cerimónia de inauguração da Feira de Emprego para Jovens 2017. Lionel Leong garantiu ainda que “o Governo não pretende ficar acomodado e irá continuar a aperfeiçoar o trabalho realizado”, reforçando o combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo.

O secretário para a Economia e Finanças indicou ainda que o Governo pretende promover uma colaboração mais intensa entre os gabinetes dos vários secretários e a respectivas tutelas. Quando ao aumento da eficácia na acusação e julgamento de crimes contra o branqueamento de capitais, Lionel Leong mostrou-se confiante de que a respectiva legislação aprovada este ano irá contribuir para esse fim.