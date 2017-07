Lei Io Wai foi o “Mr. Macau” do Open de Culturismo  

O residente Lei Io Wai esteve em destaque e conseguiu a distinção de Sr. Macau do Open de Culturismo, que ontem decorreu no Pavilhão Polidesportivo de Tap Seac. O residente, que usou o dorsal número 168, foi igualmente o vencedor à geral da categoria para homens com 65 quilogramas.

Na principal categoria do evento, que se destina aos homens com um porte superior a 80 quilogramas, o grande vencedor foi Khitthanse Saisungworn, com o dorsal 115. Já na categoria para atletas com 70 quilogramas, a vitória foi para Vachara Sasrisank, com o número 131.

Em relação ao participante mais popular do evento, escolhido através de um votação no Pavilhão Polidesportivo de Tap Seac, o mais votado foi Wong Pui Wa, com o dorsal 109.

O número de atletas inscritos acabou por superar as expectativas da organização, com um total de 127 participantes, distribuídos por mais de 21 categorias.