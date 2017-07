Intercâmbio: Alunos do ensino superior visitam Brisbane e Cambridge

Um grupo de 44 estudantes do ensino superior do território vai deslocar-se até às cidades australiana de Brisbane e britânica de Cambridge no âmbito da iniciativa “Vida Enriquecida – Série de actividades diversificadas das férias de Verão para os estudantes do ensino superior de Macau”. A actividade é promovida pelo Gabinete de Apoio ao Ensino Superior (GAES) e tem por objectivo preparar os alunos para o ingresso no mercado de trabalho.

No passado sábado um grupo de 24 estudantes deslocou-se para a Austrália e para à Universidade de Queensland no âmbito da “Viagem à Austrália para Formação em Língua Inglesa”. Durante cinco semanas os alunos vão participar em cursos do idioma de Shakespeare, tomar o pulso ao quotidiano na Austrália e ainda realizar um intercâmbio com a Associação de Estudantes de Macau na Austrália.

No próximo sábado um outro grupo de 20 alunos vai deslocar-se a Inglaterra e à Universidade de Cambridge no âmbito da “Viagem de Experiência de Aprendizagem a Cambridge”. Durante duas semanas os estudantes vão participar em cursos de aprendizagem e intercâmbio que vão incluir cursos temáticos, cursos de línguas, visitas a empresas e atracções locais.