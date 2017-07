Inscrições abertas para seminário sobre novas tendências na distribuição de filmes

Estão abertas as inscrições on-line para o seminário “Nova Tendência na Distribuição de Filmes Online e Filmes no Cinema”, que irá decorrer a 26 de Julho, às 14h30, no salão de baile do Regency Art Hotel. Presentes no seminário estarão a vice-presidente da TMENG Holding Company e directora executiva da TMENG Pictures, Wu Jing, e ainda o vice-presidente da Distribuição de Programas da Fortune Star Media Limited de Hong Kong, Ng Man Leong. Os três gestores vão abordar as novas tendências na distribuição de filmes on-line e de filmes na indústria cinematográfica.

Wu Jing licenciou-se em Artes Performativas na Academia de Cinema de Pequim e concluiu o mestrado em Gestão da Beijing Technology and Business University, “tendo participado na produção de filmes e séries online, incluindo ‘Taoist Mountain’, ‘A Security of the Ming Dynasty’, ‘Fight in Causeway Bay’, ‘Horror Land’, ‘Better Man from the Past’ e ‘The King of Tomb’, entre outros”, explica o Instituto Cultural (IC), em comunicado.

Já Ng Man Leong está no sector cinematográfico há mais de 25 anos, “sendo um veterano na distribuição de filmes em Hong Kong”. De acordo com a mesma nota do Instituto Cultural, o distribuidor “trabalhou na Media Asia Film Distribution Company Limited e na ATV Entreprises Limited e actualmente é o Vice-Presidente da Distribuição de Programas da Fortune Star Media Limited. Ng foi ainda responsável pela distribuição mundial e pela autorização dos direitos da propriedade intelectual dos filmes integrados na ‘Filmoteca de Hong Kong’”. Nos últimos anos, Ng Man Leong “tem participado activamente em trabalhos no âmbito dos direitos da propriedade intelectual e adaptação de filmes clássicos de Hong Kong, incluindo ‘A Better Tomorrow 4’, ‘The Killer 2’ e ‘Once a Thief 2’”, adianta ainda o organismo.

O seminário integra a “Feira de Investimento na Produção Cinematográfica entre Guangdong–Hong Kong–Macau 2017”, co-organizada pelo Instituto Cultural, pela Administração da Imprensa, Publicação, Rádio, Cinema e Televisão da Província de Guangdong e pelo Create Hong Kong. Disponíveis estão 30 lugares, que serão atribuídos por ordem de inscrição. Os interessados podem inscrever-se através do “Sistema de Inscrição de Actividades” na página electrónica do Instituto Cultural.