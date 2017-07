I.N.K., a loja de design “Made in Macau” está de passagem pelo Galaxy

O projecto arrancou em Outubro do ano passado e a marca de moda I.N.K. já se afirma por entre as marcas de luxo que viram em Macau um mercado com um grande potencial. Kris Chan e Inky Leong são o duo por detrás da linha de pronto-a-vestir e acessórios masculinos que, até ao dia 21 de Janeiro do próximo ano, vão estar à venda no Galaxy Macau. A aposta é justificada pela operadora de jogo com o arrojo da dupla de criadores do território:

“A nova marca tem como alvo todos quanto demonstrem interesse na estética e que queiram lançar tendências e não segui-las. A marca encoraja ‘pensar a moda’ com nova tecnologia, material de vestuário e técnicas em três dimensões. Os conceitos de design incorporam a diversidade e a vibração de Macau e da sua cultural local, artes, música e memória colectiva”, escreve o Galaxy Macau em comunicado.

Kris Chan, nascido no território, estudou design de moda na Universidade de Shih Chien, em Taipé, Taiwan, e movimenta-se na indústria da moda deste então. O seu percurso profissional conta com experiências enquanto estilista para programas de televisão e concertos e designer de roupa masculina, feminina e de criança. Em 2015, fundou o seu próprio estúdio de design – o “Neverknow Studio” – onde apostou numa marca de t’shirts e no design ilustrativo.

Inky Leong também nasceu em Macau e trabalhou como representante e gestor de algumas das marcas com mais destaque na indústria da moda, como é o caso de Vivienne Westwood, Burberry e Hermés. Em 2014, Leong deu início ao projecto INKY Store, uma loja que combina estilo de vida, viagem, moda, música e arte. Foi a primeira marca local a receber convites para participar nas semanas da moda de Londres, Paris e Seul.