Fórum Luso-Asiático vai discutir relações entre Portugal e China no pós-1999

O Fórum Luso-Asiático vai celebrar 20 anos e, como parte das celebrações, vai ser realizado um debate em Lisboa sobre as relações entre Portugal e a China, no pós-1999. Ontem o presidente do Fórum Luso-Asiático, Arnaldo Gonçalves, indicou que a data do debate deve ser conhecida atempadamente, mas que tudo aponta para que tenha lugar na segunda semana de Outubro.

“Será provavelmente na segunda semana de Outubro que se vai realizar a celebração. Neste momento o modelo mais provável vai ser um debate sobre as relações entre Portugal e a República Popular da China na perspectiva de traçar pontes entre os dois países”, disse ontem o presidente do Fórum Luso-Asiático, Arnaldo Gonçalves, ao PONTO FINAL.

“Provavelmente vai ser um debate ao final da tarde, comigo e com a professora Fátima Mendes, da Universidade de Coimbra. Vamos analisar como é que as relações entre Portugal e a China têm avançado desde 1999 e quais são os grandes desafios que se colocam”, explicou.

Na opinião de Arnaldo Gonçalves, esta é uma iniciativa que faz cada vez mais sentido, até porque as relações entre os dois países estão a entrar numa fase de maior proximidade, até pelos grandes investimentos portugueses no Continente: “Vai ser em Lisboa porque a maior parte dos associados estão lá. Também porque neste momento há uma nova sensibilidade em Portugal, mais por razões económicas, face à China, o que se justifica em grande parte com os investimentos feitos”, apontou. “Foi algo que voltou a ser discutido ainda recentemente, com a assinatura de um memorando de entendimento pelo presidente do Comité Permanente da Assembleia Popular Nacional [Zhang Dejiang] e o presidente da Assembleia da República [Ferro Rodrigues]. Isso é algo de positivo que está a acontecer na relação entre os dois países”, defendeu.

J.S.F.