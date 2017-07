Equipas de Vilas-Boas e de Scolari empataram a dois golos

O Shanghai SIPG, orientado pelo português André Vilas-Boas, empatou no sábado a dois golos com o Guangzhou Evergrande, campeão chinês de futebol e treinado pelo brasileiro Luiz Felipe Scolari, em partida a contar para a 18.ª jornada do campeonato.

No encontro ‘grande’ da jornada, e que pode também ter ajudado a definir o campeão, o Shanghai precisava de vencer para poder passar para a frente da prova, mas o Guangzhou, apesar de jogar fora, esteve sempre por cima do encontro e defendeu da melhor maneira o ponto de vantagem que detém na competição.

O hexacampeão chinês adiantou-se no marcador aos 51 minutos, através do brasileiro Alan, que entrou na partida aos 24 minutos para render o lesionado Wen Jiabao, mas o Shanghai reagiu e igualou sete minutos depois, através do goleador Wu Lei.

Yu Hanchao, aos 70, recolocou os visitantes na frente, mas Wu Lei voltou a marcar, aos 85, estabelecendo o empate final na partida, resultado que deixa o Guangzhou na frente com 41 pontos, mais um do que o Shanghai, segundo.