Chefe do Executivo aprova redução de intervenção na ETAR para 24 horas

O Chefe do Executivo, Fernando Chui Sai On, aprovou a redução do tempo de execução da obra de substituição do emissário de efluentes da Estação de Tratamento de Águas Residuais (ETAR) de Macau do prazo inicialmente previsto de três dias para 24 horas. O Governo justificou a decisão “com o intuito de minimizar o impacto causado no ambiente circundante pela obra”. No mesmo comunicado, a Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental (DSPA) esclarece que “conforme os dados hidrográficos, optou-se pelo prazo mais ideal para a respectiva execução”. A DSPA diz ainda esperar que “os cidadãos compreendam a necessidade urgente da obra”.

O organismo garante envidar “todos os esforços para supervisionar o seu andamento e monitorizar, de forma intensiva, as variações da qualidade da água e do ambiente na zona costeira”. A obra é conduzida durante o dia de hoje.