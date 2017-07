Caso Ho Chio Meng: Oriana Pun ainda não desistiu da ideia de apresentar recurso

A advogada de defesa de Ho Chio Meng, Oriana Pun, reiterou ontem a intenção de apresentar recurso face aos 21 anos de prisão a que o antigo procurados do Ministério Público foi condenado em meados do presente mês. A causídica voltou a defender que todos os arguidos têm direito a recurso e mostrou-se confiante de que o impasse legal que rodeia o caso será ultrapassado: “Estou consciente de que há um problema técnico, mas é um problema técnico que pode ser ultrapassado. É uma questão que, quando comparada com o direito a recurso, que é um direito fundamental do meu cliente, é tão pouco relevante que pode ser ultrapassada”, defendeu Oriana Pun.

Share this: Partilhar

Facebook

Gostar disto: Gostar A carregar...