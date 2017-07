Vão abrir as candidaturas para a Bolsa de Mérito Especial da Fundação Macau para o próximo ano lectivo. São elegíveis os estudantes de Macau candidatos ao ensino superior ou que se encontrem a frequentar as “instituições mais prestigiadas do mundo”. O processo de candidaturas tem início no dia 1 de Agosto e termina a 21 do mesmo mês, estando disponíveis 55 vagas. Os resultados serão posteriormente divulgados até 28 de Setembro

Share this: Partilhar

Facebook

Gostar disto: Gostar A carregar...