ATFPM acolheu palestra sobre saúde dentária

A saúde dentária foi o tema de uma palestra organizada no fim-de-semana pela Associação dos Trabalhadores da Função Pública de Macau (ATFPM), com o dentista Wong Lap Shu. O médico foi convidado a falar sobre prevenção no campo da saúde oral, perante centenas de participantes.

Na sessão “Os problemas dos dentes podem afectar a saúde”, Wong Lap Shu abordou questões como a cárie dentária, a gengivite, a doença periodontal ou a edenita, e respectivas implicações na saúde e as suas manifestações clínicas, modo de diagnóstico e terapia.

A presidente da Assembleia Geral da ATFPM, Rita Santos, considera que “é necessário fazer uma boa divulgação de conhecimentos acerca da prevenção da saúde, elevar a sensibilização de protecção de saúde dos cidadãos e desenvolver bons hábitos, de modo a reduzir a incidência da doença e preservar a saúde”, lê-se num comunicado da associação.

Rita Santos afirmou ainda que “Macau tem registado um aumento gradual da população envelhecida de que resultam custos médicos cada dia mais elevados. Actualmente, o Governo investe [milhares de milhões] de patacas em cada ano em recursos médicos; porém, ainda não se conseguiu satisfazer a totalidade das necessidades clínicas dos cidadãos”.